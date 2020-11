BioNTech & Moderna kurz vor Allzeithoch

1. BioNTech (WKN: A2PSR2)

Meistgehandelter Wert in Stuttgart ist weiterhin die BioNTech-Aktie, die bis zum Mittag 3,6% zulegt und sich damit beständig ihrem Allzeithoch von 101 Euro aus dem März nähert. Am Freitag beantragten BioNTech und Pfizer die Notfallzulassung in den USA, nach Angaben der Regierung könnte der Corona-Impfstoff bereits ab 11. Dezember verfügbar sein.

2. Moderna (WKN: A2N9D9)

Nach dem vor genau einer Woche präsentierten Impfstoff bleibt Moderna bei den Stuttgarter Anlegern gefragt und verzeichnet weiter hohe Umsätze. Dabei klettert die Aktie heute um 3,9% auf über 85 Euro und nähert sich somit wieder dem vor Wochenfrist markierten Allzeithoch bei 89,32 Euro an.



3. Viatris (WKN: A2QAME)

Unter den meistgehandelten Aktien in Stuttgart findet sich heute auch ein neues Unternehmen: Viatris entstand aus der Fusion des Generikakonzerns Mylan mit Upjohn, einer Sparte von Pfizer. Bereits im Sommer 2019 wurde der Deal verkündet und nun vollzogen. Der Umsatz der beiden ehemaligen Unternehmen beläuft sich zusammengenommen auf rund 20 Milliarden US-Dollar.