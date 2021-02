BioNTech: Kurs meldet sich zurück!

Der BioNTech Kurs (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) war am 22.12.20 unter die mittelfristige Aufwärtstrendgerade gerutscht und hatte dadurch ein neues Verkaufssignal ausgelöst (blauer Kreis).



In der Folge gab die Aktie weiter ab und konnte sich erst wieder kurz oberhalb der 200-Tage Linie (blau im Chart) im Bereich um die 70 Euro Marke stabilisieren. Anfang des neuen Jahres zog BioNTech dann erneut deutlich an und ist nun wieder an der Aufwärtstrendlinie angelangt. Sollte es hier zu einem Rebreak kommen, wäre dies sehr bullish zu werten, sodaß in der Folge durchaus neue Hochs erreicht werden könnten. Doch noch ist die Messe für die Bären nicht gelesen, weshalb die kommenden Tage große Spannung versprechen. Aktuell notiert das Wertpapier bei 97,21 Euro.







BioNTech Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.