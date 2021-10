BioNTech: Knackt die Aktie nun die nächste Marke?

In unserer Analyse vom 08.10.21 BioNTech: Stabilisierungsversuche! CHARTCHECK hatten wir zuletzt auf die charttechnische Situation der Aktie (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) hingewiesen.



Der Impfstoffhersteller konnte in der Folge, wie von uns erwartet, im Bereich um die 200 Euro Marke einen belastbaren Boden ausbilden und bis zum heutigen Freitag auf aktuell 251,40 Euro klettern. Hier trifft der Kurs auf die mittelfristige Abwärtstrendgerade (rot im Chart), welche als Widerstand fungiert und nach oben überwunden werden muß. Potentielle Trades, welche eine Longposition im Bereich um die 200er Marke eröffnet hatten, würden wir jetzt weiter absichern und den StopLoss im Bereich um 225 Euro hochziehen.

BioNTech Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.