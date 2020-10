BioNTech: Jetzt gibt es kein Halten mehr!

Am Donnerstag passierte endlich das, worauf die Anleger schon seit Wochen gewartet hatten. Es gab wieder neue Informationen rund um die Entwicklung eines Corona-Impfstoffs beim Mainzer Unternehmen BioNTech. Britische Medien wollen in Erfahrung gebracht haben, dass eine Zulassung nur noch kurze Zeit entfernt liegt. Noch vor Weihnachten könne der Wirkstoff verteilt werden. Auch die Konzernführung selbst machte Hoffnung und sprach davon, dass prinzipiell nichts gegen eine Zulassung noch in diesem Jahr spreche. Einen konkreten Termin wollte man aber nicht nennen.

An der Börse sorgten die jüngsten Meldungen für einen wahrhaften Höhensprung bei der BioNTech-Aktie. Jene konnte sich am Donnerstag um mehr als sieben Prozent erholen und damit die herben Verluste der vorherigen Tage zu weiten Teilen wieder ausgleichen. Am Freitag starten die Papiere mit einem Kurs von etwas mehr als 72 Euro in den Handel, wodurch sich das Chartbild wieder deutlich aufhellt. Allerdings wird sich erst noch zeigen müssen, ob die Zugewinne auch von Dauer sein werden.

Es dürfte nur noch Tage dauern, bis neue Daten aus der laufenden Phase-III-Studie vorliegen werden. Diese werden wohl darüber entscheiden, ob noch im November oder Dezember eine Zulassung beantragt werden kann. Sicher vorhersehen lässt sich leider nicht, ob es zu positiven oder negativen Ergebnissen kommen wird. Klar ist aber, dass die BioNTech-Aktie vom Corona-Impfstoff derzeit voll und ganz abhängig ist. Gute Nachrichten werden die Kurse in die Höhe schießen lassen, schlechte Neuigkeiten hingegen ziehen unweigerlich heftige Verluste nach sich. Damit bleibt die Aktie ein heißes Eisen.





