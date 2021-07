BioNTech: Jetzt absichern! CHARTCHECK

Der deutsche Impfstoffhersteller (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) konnte am 19.07.21 bei 207,40 Euro über die alten Hochs springen und damit ein frisches Kaufsignal generieren (blauer Kreis im Chart).



In der Folge konnte die Notierung weiter deutlich zulegen und im Hoch sogar bis auf 275,30 Euro klettern. Derzeit konsolidiert die Aktie diese kräftige Aufwärtsbewegung und steht aktuell am Freitag Vormittag bei 262,90 Euro. Potentielle Longpositionen würden wir jetzt knapp unter dem Tief vom 27.07.21 im Bereich um 230,85 Euro absichern und so einen Teil der aufgelaufenen Gewinne bereits eintüten.





BioNTech Tageschart

