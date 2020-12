BioNTech: Die Hoffnung stirbt zuletzt!

Wohl kaum eine Meldung hat die Welt dieser Tage mehr erschüttert als jene vom Wochenende aus Großbritannien. Dort wurde eine neue Mutation des Coronavirus entdeckt, welche bis zu 70 Prozent ansteckender sein soll als bisherige Varianten. Schnell machten sich Sorgen breit, dass alles von vorne losgehen könnte. Viele europäische Länder stoppten gar die Einreise englischer Staatsbürger.

Große Sorge machten Beobachter sich auch darum, dass die erst kürzlich zugelassenen Impfstoffe auf den neuen Erregerstamm nicht ansprechen könnten. BioNTech-Chef Ugur Sahin bleibt in dieser Hinsicht aber gelassen. Im Gespräch mit der „Bild“ sagte er am Montagabend, dass das eigene Vakzin wahrscheinlich noch immer wirksam sei.

Mit letzter Sicherheit lässt sich derzeit noch nicht sagen, ob die neue Corona-Mutation von den bisherigen Impfstoffen erfasst wird. BioNTech will genau das in den kommenden Tagen aber näher untersuchen. Zahlreiche Experten üben sich in Beruhigung und rechnen mit positiven Ergebnissen.

Sollte der Impfstoff sich weiterhin als wirksam erweisen, wäre das sowohl für die Anleger als auch die Menschheit an sich eine gute Nachricht. Es würde die Hoffnung darauf aufrecht erhalten, dass im Laufe des kommenden Jahres wieder eine Rückkehr zum normalen Leben möglich sein wird.

Abseits der großen Aufregung um neue Virus-Mutationen freute sich BioNTech über eine erteilte Zulassung für den eigenen Corona-Impfstoff in der EU. Bei der BioNTech-Aktie sorgte das nicht für neuerliche Kurssprünge. Am Montag ging es lediglich leicht um 0,84 Prozent auf 86,30 Euro bergauf.

Das ist aber nicht weiter verwunderlich, da die erteilte Zulassung von den Aktionären bereits erwartet wurde und mehr oder weniger reine Formsache war. BioNTech-Chef Sahin wurde nach eigenen Angaben übrigens noch nicht geimpft. Das möchte er aber nachholen, sobald er nach den derzeitigen Impfplänen an der Reihe ist. Die Politik gibt zunächst Risikopatienten den Vorzug. Dazu gehören vor allem all jene über 80 Jahren.





