BioNTech: Gute Nachrichten!!

Als meistgehandelte Aktie der Stuttgarter Anleger kletterte gestern BioNTech zum Wochenstart um 3,6% auf 57 Euro. Am Samstag wurde bekannt, dass BioNTech die Studie für einen Impfstoff gegen das Coronavirus in dieser Woche von 30.000 Probanden auf nun 44.000 Teilnehmer ausweiten will. Auch die Pläne einer Zulassung bereits im Oktober wurden erneut bekräftigt. EUWAX

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.