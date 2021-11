BioNTech im Fokus der Anleger

1. Call-Optionsschein auf BioNTech

Sowohl die BioNTech-Aktie als auch ein Call-Optionsschein auf den Impfstoffhersteller gehören zu den meistgehandelten Wertpapieren an der Börse Stuttgart. Aus dem Call steigen die Derivateanleger an der Euwax überwiegend aus. Gestern bestätigte Thailand die Bestellung von 30 Millionen COVID-19 Impfdosen für das erste Quartal 2022. Die BioNTech-Aktie zeigt sich im bisherigen Handelsverlauf mit einer Spanne von 20 Euro sehr volatil. Gegenwärtig geht es 3,4% auf 276,10 Euro bergab.



2. Call-Optionsschein auf Apple

Wie bereits zu Wochenbeginn steigen die Derivateanleger an der Euwax in einen langlaufenden Call-Optionsschein auf den Smartphone-Pionier ein. In Italien muss Apple ein Bußgeld bezahlen. Der Konzern hatte nur ausgewählten Händler den Verkauf seiner Produkte gestattet. Apple will gegen die Entscheidung vorgehen. Die Aktie notiert mit -0,4% bei 142,75 Euro leicht im negativen Bereich.



3. Call-Optionsschein auf NVIDIA

Ein Call-Optionsschein auf NVIDIA wird an der Euwax sehr rege gehandelt. In dem Call herrscht ein ausgeglichenes Verhältnis von ausgeführten Kauf- und Verkaufsorders. Für die NVIDIA-Aktie geht es 2,1% auf 279,10 Euro abwärts.