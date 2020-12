BioNTech: Es kommt wie befürchtet!

Der Impfstoff-Hersteller (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) steht weiterhin im Blickpunkt der Medien und beherrscht tagtäglich die Schlagzeilen. Aus Sicht der Charttechnik hatten wir bereits in unserer letzten Analyse (HIER) warnend den Zeigefinger gehoben.



Nachdem der Kurs unter die rote Aufwärtstrendgerade rutschte, musste mit Abgaben bis zur 200-Tage Linie, welche derzeit bei rund 63 Euro verläuft, gerechnet werden. Diese Unterstützung ist nun bald erreicht! BioNTech startete heute mit einer Kurslücke nach unten und gibt im Anschluß daran bis auf aktuell 66,10 Euro nach. Wir würden hier auf keinen Fall ins "fallende Messer" greifen und Tendenzen einer Bodenbildung bzw. Umkehrsignale abwarten.





BioNTech Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.