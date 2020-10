BioNTech: Es geht wieder kräftig nach oben!

Die heftige Korrektur in der letzten Handelswoche, welche das Mainzer Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) im Hoch von 82,73 Euro bis auf 69,62 Euro im Tief abrutschen lies, ist schon wieder passe. Gerade um die 70 Euromarke griffen die Anleger sofort beherzt zu und so ging es auch am Freitag und heute deutlich nach oben. Zum Start in die neue Börsenwoche eröffnete BioNTech bereits mit einer weiteren Kurslücke bei 82,30 und notiert aktuell bei 82,90 Euro. Die Aktie scheint noch massiv Potential nach oben zu haben. Offene Longpositionen könnte man nun knapp unter den letzten Tiefs mit einem StopLoss absichern.





BioNTech Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.