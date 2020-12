BioNTech: Es geht los – die Zulassung ist da!

Liebe Leser,

noch gestern habe ich darüber räsonniert, dass das Risiko in den Impfstoffbereichen nicht zu unterschätzen ist. BioNTech, Moderna und Co. haben in dieser Woche erst die Zulassung ihrer Impfstoffe gegen die Ausbreitung des Corona-Virus beantragt. Nun wird es Zeit, die Uhr weiter zu drehen. BioNTech gelang am Mittwoch nicht mehr und nicht weniger als eine Sensation.

Ehrlich gesagt hatte kaum noch jemand Großbritannien auf dem berühmten Schirm. Das Unternehmen hat nun aber mit einer Erklärung vom Mittwoch die Zulassung in eben jenem Großbritannien erhalten. Schon in der nächsten Woche könnte die Impfung in Großbritannien starten, heißt es.

Der Aufschlag an den Börsen war für BioNTech gestern sogar noch relativ gering. Es ging in den ersten Morgenstunden nach der Nachricht um nur 7 % aufwärts. Das halte ich angesichts des Gewichts der Nachricht für viel zu wenig. Bedenken Sie, dass Moderna allein mit der Nachricht, die Zulassung in der EU bei der EMA und in den USA bei der FDA beantragt zu haben, schon mehr als 40 % an den Märkten zulegte.

BioNTech ist nun auch bei der EU optimistisch gewesen, dass das Zulassungsverfahren – eine Art von Notzulassung – schon bald beendet würde. Das wiederum führte zur Hoffnung, die Impfung könne bereits am 29. Dezember beginnen, wenn ich den Äußerungen Glauben schenken darf. Selbstverständlich kann BioNTech auf keinen Fall in irgendeiner Form Einfluss auf die Entscheidung einer Behörde nehmen, wenn alles mit rechten Dingen zugeht.

Es würde mich zudem überraschen, wenn die Behörden in der EU oder in den USA sich auf die britische Entscheidung beziehen würden – offiziell. Dennoch wird der Druck steigen. Zumindest dürften die Behörden sich nicht mehr viel Zeit lassen. Die Bevölkerung wird, wenn die BioNTech-Impfung in den kommenden Tagen oder spätestens in der nächsten Woche in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden sollte, unruhig.

Das wiederum bringt BioNTech in die Vorhand – gegenüber der Konkurrenz. Wie Sie allerdings schon in den vergangenen Wochen an dieser Stelle lesen konnten, halte ich von diesen Überlegungen am Ende nicht viel. Auch Moderna und sicherlich AstraZeneca werden letztlich die Zulassung auf Basis der am Ende korrekten Studiendaten erhalten.

Die Zeit aber läuft: Die Impfungen werden bald starten, nehme ich an. Wenn Sie nicht mitzocken möchten, weil Sie die Nebenwirkungen nicht einschätzen können – für die je einzelnen Unternehmen -, dann sind wie schon beschrieben Reiseunternehmen eine sehr gute Alternative. Auch Kinobetreiber könnten sich über das Neugeschäft freuen – und letztlich auch die Kreditkartenunternehmen. Über die hatte ich noch nicht berichtet. Kreditkartenunternehmen profitieren, wenn auf Reisen vermehrt international eingekauft wird. Es geht los.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.