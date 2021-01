BioNTech: Es geht drunter und drüber!

Bei der BioNTech-Aktie ging zum Start des neuen Börsenjahres alles drunter und drüber. Am Montag gab es am laufenden Band Nachrichten rund um den Impfstoff des Mainzer Unternehmens. Die beschäftigten sich unter anderem mit den bestellten Mengen in der EU und allergischen Reaktionen, die nun schon bei mehreren Patienten beobachtet wurden.

Letztlich gab es eine Ankündigung, wonach BioNTech nun mehr Impfstoff als geplant an die EU ausliefern will. Bisher hat die EU sich bereits 300 Millionen Impfdosen gesichert. Nun soll darüber beraten werden, wie noch mehr Impfdosen ihren Weg in die Mitgliedstaaten finden können.

Die Anleger reagierten zunächst positiv auf die Ankündigung und schickten die BioNTech-Aktie am Montagnachmittag zeitweise deutlich in die Höhe. Dort konnte der Titel sich aber leider nicht besonders lange halten. Im Hoch reichte es lediglich für einen Kurs von 71,57 Euro.

Von dort ging es bis Handelsschluss abwärts bis auf 69,12 Euro. Unter dem Strich bleibt damit ein mehr als deutlicher Kursverlust von 4,79 Prozent. Die Bullen verpassen damit auch die Chance, die gerade psychologisch nicht unwichtige Marke bei 70 Euro zu verteidigen. Damit ist der Grundstein für einen anhaltenden Abwärtstrend gelegt.

Nicht nur dürften die Aktionäre durch immer neue Berichte über allergische Reaktionen verunsichert sein. Darüber hinaus stellt sich auch die Frage, wie BioNTech in diesem Jahr noch positiv überraschen will. Die Milliardenumsätze mit dem Corona-Impfstoff sind im Kurs längst berücksichtigt.

Zwar setzen die Verantwortlichen derzeit alles daran, das Liefervolumen noch in die Höhe zu schrauben. Ob das gelingen wird, steht jedoch in den Sternen. Schließlich handelt es sich bei der Produktion des Vakzins um keinen banalen Vorgang, der mal eben in einer beliebigen Fabrik durchgeführt werden könnte. Darauf wies vor wenigen Tagen auch BioNTech-Chef Ugur Sahin hin.





