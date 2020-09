BioNTech: Erneut gute Nachrichten!

Der Mainzer Konzern übernimmt von Novartis eine Produktionsanlage in Hessen. Dort soll der potentielle Corona-Impfstoff hergestellt werden, der sich in klinischen Studien befindet. Mit der Übernahme kann BioNTech seine Kapazitäten auf mehr als 60 Millionen Dosen pro Monat erweitern. EUWAX

