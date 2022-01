BioNTech: Eine einzige Katastrophe!

Bei BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) zeigt sich gerade wieder eindringlich, warum es sich nicht lohnt ins "fallende Messer" zu greifen. Der Kurs gibt weiterhin täglich nach und steht zur Stunde bei nur noch 147,60 Euro. Im Chart lässt sich dabei eine steile Abwärtstrendgerade einzeichnen. Solange diese nicht nach oben gebrochen wird, halten wir auf alle Fälle "die Füsse still" und beobachten das Treiben von der Seitenlinie!

BioNTech Tageschart





Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.