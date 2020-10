BioNTech: Durchbruch?

Auch gestern wurden die Aktien von BioNTech in Stuttgart rege gehandelt. Der Liebling der Stuttgarter Anleger stieg zeitweise bis auf 82,73 Euro, beendete den Handel dann aber im Minus bei 74,20 Euro. Grund für das wilde Auf und Ab sind Berichte über einen möglichen Durchbruch im Rennen um einen massentauglichen Impfstoff. Demnach soll das Unternehmen in der Lage sein, den Impfstoff bereits zum Winter auf den Markt zu bringen. Erst am Dienstag hatte der US-Konkurrent von BioNTech, Johnson & Johnson, seine Studie für einen eigenen Corona-Impfstoff stoppen müssen. Quelle: EUWAX

