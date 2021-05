BioNTech: Deutliche Korrektur!

In unserer gestrigen Analyse BioNTech: Was ist denn hier los?! hatten wir noch über den bis dato tadellosen Kursverlauf der Aktie (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) berichtet.



Im weiteren Handelsverlauf kam es dann aber zu extremen Kursschwankungen, wobei die Notierung vom Tageshoch bei 185,55 Euro bis auf 141,10 Euro (!) im Tief abrutschte, ehe bei der Schlußglocke noch 147,50 Euro zu Buche standen. Damit wurde auch unsere Longposition bei 159,50 Euro ausgestoppt, da sich hier der bereits mehrfach nachgezogene StopLoss befand. Es verbleibt somit ein "dicker Gewinn" auf unserem Tradingkonto. Am heutigen Mittwoch notiert BioNTech zur Stunde bereits wieder etwas fester bei aktuell 153,80 Euro.





BioNTech Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.