BioNTech: Derzeit kein Handlungsbedarf!

Das BioTech Unternehmen (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) konnte Mitte Juli eine beeindruckende Rallye starten, bei der sich der Kurs innerhalb von nur 3 Handelswochen von 200 auf knapp 400 Euro (Hoch 396,50) fast verdoppelte.



Ebenso heftig fiel die anschließende Korrektur aus, das Tief dabei war intraday 271,70 Euro. In den letzten Börsensitzungen sehen wir nun eine Seitwärtsrange zwischen 280 und 320 Euro, welche am ehesten noch von Tageshändlern getradet werden kann. Da wir aktuell charttechnisch keine klaren mittelfristigen Tendenzen erkennen können, halten wir die Füsse still und bleiben an der Seitenlinie, belassen den Wert aber auf unserer Beobachtungsliste. Zur Stunde steht die Aktie bei 315,20 Euro.



BioNTech Tageschart





Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.