BioNTech auch bei Derivaten weiterhin gefragt

Weiterhin sehr rege werden an der Euwax verbriefte Derivate auf BioNTech gehandelt, besonders stark ein Knock-out-Call (WKN LS60XJ). Unsere Händler verzeichnen in dem Knock-out-Call ausschließlich Käufer. Die BioNTech-Aktie legt auch heute sehr stark zu. Im Tageshoch notierte sie sogar über 100 Euro.





Bekanntlich glänzt Gold sehr schön. Die Anleger an der Euwax gehen jedoch von einem fallenden Preis aus und kaufen einen Put-Optionsschein (WKN VE2AYW). In dem Put sind hauptsächlich Käufer zu verzeichnen. Der Goldpreis gibt heute gegenüber dem Vortagesschluss um etwas mehr als 2 Prozent nach und liegt im Bereich von 1.500 Euro.Außerdem handeln die Anleger in Stuttgart heute einen Knock-out-Call auf den DAX- Konzern Infineon (WKN MC1Y9T). Infineon verliert heute weitaus stärker als der DAX. Gegen Mittag steht die Infineon-Aktie mit einem Tagesverlust von über 10 Prozent bei 11,38 Euro an der Spitze der Verlierer im DAX. Marktteilnehmer erwarten auch in den Infineon-Werken Kurzarbeit. In dem Knock-out-Call sind ausschließlich Käufer zu verzeichnen, die auf eine Kurserholung der Aktie setzen. EUWAX

