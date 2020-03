BioNTech auch bei Derivaten gefragt

Bei Optionsscheinen am Dienstag an der EUWAX besonders rege gehandelt: Ein Call auf adidas (WKN MC6FA2). Die adidas-Aktie zählt mit einem Plus von 4 Prozent am Dienstag zu den größten Gewinnern im DAX. In einer heute vorgelegten RBC-Analyse wurde das Kursziel von 290 Euro auf 245 Euro gesenkt. Dennoch bleibt die Einstufung auf „Outperform“. Zwar gebe es kurzfristige Risiken, mittelfristig bleibe adidas im Sportartikelbereich dennoch ein wichtiges Investment.





Außerdem handeln die Anleger in Stuttgart heute einen Put-Optionsschein auf Gold (WKN PZ9DM4). Gestern war auch der Goldpreis im Tagesverlauf unter Druck geraten und notierte zwischenzeitlich so tief wie seit November 2019 nicht mehr – und das trotz der abermaligen Zinssenkung der US-Notenbank. Heute geht es für den Goldpreis weiterhin gen Süden, bis zum Mittag fällt Gold um 2 Prozent auf 1.480 US-Dollar.Auch bei Derivaten steht BioNTech heute im Fokus der Stuttgarter Anleger: Es wird also nicht nur die Aktie, sondern auch ein Knock-out-Call gehandelt (WKN LS6BY7). Dabei setzten die Anleger auf Fortschritte bei der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus und erlebten dabei heute einen zwischenzeitlichen Kursanstieg um fast 80 Prozent. Zudem hat sich der Wert des Unternehmens seit der ersten Börsennotiz der Aktien im Oktober vergangenen Jahres nahezu verfünffacht. EUWAX

