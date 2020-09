BioNTech, CureVac und AstraZeneca: Das Versprechen!

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

Liebe Leser,

die meisten privaten Investoren suchen an den Börsen permanent die nächste große Geschichte. Warren Buffett verweist stets darauf, dass er am liebsten unentdeckte, aber starke Ladenhüter kauft, während wir alle etwas weniger Zeit aufbringen möchten. Das jüngste Beispiel sind sicherlich Impfstoff-Unternehmen wie BioNTech, AstraZeneca oder CureVac. In wahrscheinlich etwa vier Wochen entscheidet sich, welches Unternehmen die ersten gigantischen Zahlen auf dem Markt für Corona-Impfstoffe verkünden darf – oder nicht?

BioNTech: Im Oktober Zulassung?

Die BioNTech-Konzernleitung hat vor Wochen verkündet, schon im Oktober wolle sie die Zulassung für den hauseigenen Impfstoff gegen das Corona-Virus an den Markt bringen. Dies ist insofern technisch möglich, als BioNTech bereits die Stufe III der Tests an gut 30.000 Probanden erreicht hat.

Da das Prüfverfahren inzwischen abgekürzt worden ist, bleibt letztlich nur die Frage, ob der Impfstoff bis dahin hinreichend viele Antikörper entwickelt hat und ob sich in den wenigen Wochen schon Nebenwirkungen zeigten. Fallen die Antworten auf beide Fragen positiv aus, dürfte der Impfstoff zugelassen werden.

Nun hat BioNTech auch in Deutschland die ersten Tests beginnen dürfen. Demnach drängt das Unternehmen zusammen mit Pfizer an allen Ecken und Enden auf den Markt. Gerade in Deutschland besteht noch Nachholbedarf. Während die USA für den Fall des Erfolgs 100 Millionen Impfstoffdosen verbindlich zum Preis von 19,95 Dollar je Dosis gekauft haben, herrscht diesbezüglich in Deutschland und in der EU noch Flaute. Vielleicht möchte BioNTech sich hier noch in Erinnerung bringen – und die Produktionskapazitäten für den Erfolgsfall auch gleich noch mit aufbauen.

CureVac ist offenbar nicht ganz so weit, aber möchte auch schnellstmöglich liefern. Das Unternehmen aus Tübingen hat nun bereits Millionen-Zuschüsse der Merkel-Regierung erhalten. Auch dies könnte hier für den weiteren Ausbau sorgen. Die Produktionskapazitäten müssen ebenso aufgebaut werden wie die weitere Forschung.

AstraZeneca scheint demgegenüber bereits besonders weit zu sein. Das Unternehmen hat mit Großbritannien bereits vereinbart, dass es frei von der Haftung für mögliche Nebenwirkungen sei. Die EU zeigt sich insgesamt in dieser Frage noch zögerlich, sie will allenfalls Entschädigungen finanzieren.

Der entscheidende Punkt: Wer haftet

Und dies ist auch der entscheidende Punkt meiner Überlegungen: Ich suche bei den Impfstoff-Unternehmen nicht. Denn die Nebenwirkungen kann derzeit niemand abschätzen, auch nach einer wochenlangen Prüfphase nicht. Zum einen droht den Unternehmen im Fall des Falles ein enormer kaufmännischer Schaden, zum anderen auch ein Imageproblem. Das halte ich für noch gravierender: Wenn es zu massiven Schäden käme, wäre der Ruf des betreffenden Unternehmens – auch politisch – ruiniert. Wer will als Investor solche Risiken eingehen?

Halten Sie sich, so meine Empfehlung, zumindest mit größeren Geldmengen mehr an Unternehmen, die von einer Impfung profitieren würden. Ich nannte TUI jüngst als Beispiel. Denn die Reisesaison ginge bei Impfungen plötzlich in die nächste Runde.

