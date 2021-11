BioNTech: Alarm!!

Das Mainzer Biotech-Unternehmen (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) sorgte Ende letzter Woche wieder aufgrund negativer Schlagzeilen für reichlich Turbulenzen!



Am vergangenen Freitag brach der Aktienkurs innerhalb weniger Stunden um rund 20 Prozent (!) ein und sackte im Tief bis auf 180,20 Euro ab, konnte sich zum Handelsschluß aber wieder über die wichtige 200-Tage Linie retten und ging bei 190,95 Euro ins Wochenende. Am heutigen Montag zeigt sich die Aktie kurz nach Börseneröffnung behauptet und steht aktuell wieder über der 200-Euro Marke bei 202 Euro. Äußerst spekulative Trader, die jetzt bereits wieder auf steigende Kurse setzen, sollten hier jedoch möglichst mit entsprechendem StopLoss arbeiten. Diesen würden wir knapp unter das Freitagstief auf 180 Euro platzieren.

BioNTech Tageschart

