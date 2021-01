BioNTech Aktie: Denn sie wissen, was sie tun!

Da kann man wohl nur zustimmen: Die BioNTech-Aktie befinde sich derzeit im Bullenmodus. Das schrieb das Finanzportal „finanzen.at“ kürzlich. Daran dürfte auch die eine oder andere kleinere Delle nichts ändern. Die BioNtech Aktie bleibt daher ein Thema. Das gilt für Anleger und Analysten gleichermaßen. Interessant ist jedoch auch ein Blick auf die sonstigen Aktivitäten von BioNTech. Zhiqiang Shu, Senior Biotech-Analyst bei Berenberg Capital Markets, hat das laut Finanzportal gegenüber CNBC getan.

Demnach beurteilt der Analyst die Aussichten für BioNtech und die BioNTech Aktie trotz jüngster Gewinnmitnahmen optimistisch. Denn die BioNTech Aktie habe weiterhin Potenzial. Zwar sei der Corona-Impfstoff elementarer Bestandteil der derzeitigen Erfolgsgeschichte von BioNTech. Doch das Unternehmen ruhe sich darauf nicht aus.

Stattdessen würden längst Weichen für die Zeit nach der Pandemie gestellt. So hätte BioNTech bereits vor der Arbeit am Corona-Impfstoff an einem Mittel gegen Multiple Sklerose geforscht. BioNTech wolle demnach „Wegbereiter für individualisierte Immuntherapien“ sein. Ein Feld, auf dem die Nachfrage so schnell nicht abreißen dürfte. Oder anders ausgedrückt: Das hört sich nach einem erfolgreichen Geschäftsmodell an.

