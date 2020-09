BioNTech Aktie: Der neue Durchbruch!

Die Katastrophe bei BioNTech scheint abgewendet. Das Unternehmen schaffte am Mittwoch einen massiven Kursgewinn von mehr als 7,5 %. In den Abendstunden hat das Unternehmen bei Tradegate damit die nächste Stufe nach unten wieder verlassen. Der Wert hatte zuvor 50 Euro unterkreuzt. Der Abwärtstrend drohte – während jetzt ein neues positives Kursziel wahrscheinlich erscheint.

Was ist mit BNT162?

Der Corona-Impfstoff, der derzeit getestet wird, läuft unter der Bezeichnung BNT162. Dies ist die aussichtsreichste Chance, für das Produktions- und Vertriebsduo BioNTech und Pfizer möglichst schnell die Studienphase III der Impfstofftests zu überstehen. Damit dürfte der Impfstoff zum neuen Hoffnungsträger geworden sein.

Im Oktober, so die jüngsten Äußerungen, hoffe BioNTech auf die Zulassung des Impfstoffs. Der Wert hat nun etwas Sorge ausgelöst, ob diese Erwartung nicht zu optimistisch sei. Tatsächlich aber wäre bei einem erfolgreichen Abschluss des Impfstoffs in der Phase mit 30.000 Probanden die Zulassung vermutlich schnell erwirkt. Das wiederum bedeutet, dass die Aktie schon in gut vier Wochen plötzlich einen ungeahnten Schub bekommen kann.

Aktuell hat sich die Börse offenbar eines Besseren besonnen und den vermuteten Baisse-Trend wieder aufgehalten. Die Rückkehr auf mehr als 50 Euro zeigt, dass die Börsen es für möglich halten, der Impfstoff könne vergleichsweise schnell an den Markt kommen. Wenn die Zulassung im Oktober folgt, dann soll die Auslieferung bereits im Dezember vonstatten gehen.

Konkurrent AstraZeneca hat jetzt erkennen lassen, der Konzern wird nun möglicherweise im Dezember auch ausliefern können. Dennoch: Wären beide Konzerne schnell so weit, bliebe der enorme Bedarf und die reduzierte Produktionsmöglichkeit. Bei einer 2fach-Impfung würden weltweit etwa 14 Milliarden Impfdosen benötigt. Dies ist Lichtjahre von den Produktionskapazitäten einzelner Unternehmen entfernt. BioNTech kann sich daher in aller Ruhe weiter erholen.





