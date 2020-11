BioNTech-Aktie: Das ist ein gutes Zeichen!

Die BioNTech-Aktie stagnierte in den letzten Tagen auf hohem Niveau. Das kam nicht von Ungefähr. Rund um das Unternehmen und die laufenden Studien an einem Corona-Impfstoff gab es nur recht wenig zu hören. Das hat sich bis zum Mittwoch an und für sich nicht geändert. Dennoch war eine deutlich bessere Stimmung auf Seiten der Aktionäre zu verspüren. Die dürfte mit zwei wichtigen Entwicklungen zusammenhängen. Zum einen war das Klima an den Börsen allgemein freundlicher, nachdem die Märkte sich von herben Verlusten in der Vorwoche erholten. Darüber hinaus gibt es gute Nachrichten von der Konkurrenz.

Laut Medienberichten hat das britische Unternehmen AstraZeneca Hoffnungen laut werden lassen, wonach noch in diesem Jahr ein Corona-Impfstoff bereitstehen könnte. Dieser wird derzeit in Zusammenarbeit mit der Universität Oxford entwickelt. Zwar bestehe nach dem Direktor der laufenden Studien nur eine „kleine Chance“ auf ein solches Szenario. Dennoch reagierten die Anleger sichtlich erfreut. Die gute Stimmung machte sich in der gesamten Branche bemerkbar und dürfte einen Anteil am Kursplus von rund vier Prozent bei der BioNTech-Aktie gehabt haben. Dennoch ist die Nachricht jetzt noch nicht überzubewerten.

Es bleibt spannend





Durch die Zugewinne am Mittwoch konnte die BioNTech-Aktie wieder bis auf 77 Euro zulegen und sich damit dem Zwischenhoch aus dem Oktober bei 80 Euro weiter annähern. Sollte diese Linie noch durchbrochen werden, käme das aus charttechnischer Sicht einem frischen Kaufsignal gleich. Allerdings tritt bei der BioNTech-Aktie die Charttechnik eher in den Hintergrund. Weitaus wichtiger sind jegliche Nachrichten, die auch nur entfernt mit dem Corona-Impfstoff im Zusammenhang stehen. Der Biotech-Konzern ist davon vollumfänglich abhängig. Ein Erfolg dürfte die Aktienkurse in bisher ungeahnte Höhen befördern, wohingegen ein Scheitern für einen Fall ins Bodenlose sorgen dürfte. Aktuell ist der Ausgang alles andere als gesichert und für Anleger besteht nach wie vor ein hohes Risiko.

Von Andreas Göttling-Daxenbichler - 5. November 2020

