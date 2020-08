BioNTech Aktie: Das hat man alles schon gesehen!

Die Aktie von BioNTech zieht seit Tagen ihre ruhige Bahn um die Marke von 60 Euro. Am Dienstag ging es mit den Papieren des Mainzer Unternehmens, das mit Pfizer und Fosun an einem Impfstoff gegen das Coronavirus forscht, zwar auf 57 Euro nach unten. Den Mittwoch begann die BioNTEch-Aktie aber bereits wieder leicht im Plus. Klar, die Aktie des Tübinger Konkurrenten CureVac ist am Freitag fulminant ins Börsenleben gestartet. Was den Papieren allerdings jetzt passiert, das hat man bei BioNTech alles schon mal gesehen.

Denn CureVac war beim Börsengang in New York zwar mit einem Preissprung gestartet und erlöste bei der Aktienplatzierung gut 200 Millionen Dollar, ist das Unternehmen doch ebenfalls auf der Suche nach einem Impfstoff gegen Sars-CoV-2. Von den zwischenzeitlich 82 Euro, die am Montag für die CureVac-Aktie aufgerufen wurden, sind nach zweistelligen Verlusten am Dienstag sowie einem weiteren Abschlag von gut sieben Prozent am Mittwochvormittag nur noch wenig mehr als 50 Euro übrig. Anleger von BioNTech kennen das: Auch die Papiere der Mainzer waren bereits zwei Mal irrational in die Höhe geschossen: Im März, als das Programm um den Corona-Impfstoff bekannt wurde, kratzte die BioNTech-Aktie kurz die Marke von 100 Euro. Als Pfizer und BioNTech am 22. Juli die Liefervereinbarung mit der US-Regierung für bis zu 600 Millionen Dosen ihres mRNA-basierten Impfstoffkandidaten bekanntgaben, schoss der Aktienkurs von zuvor 77 Euro auf 93,99 Euro nach oben. Es war in beiden Fällen eine kurze Freude.

Im März fiel die BioNTech-Aktie am Folgetag auf 54 Euro, tags darauf waren die Anteilsscheine nur noch 42 Euro wert. Ende Juli fiel der Absturz etwas milder aus, von den knapp 94 Euro blieben zwei Tage später noch 77 Euro übrig. Aktuell notiert BioNTech weitere 25 Prozent unter diesem Kurs, obwohl aus den klinischen Studien eine gute Nachricht nach der anderen an die Öffentlichkeit drang. Allerdings: Erste Ergebnisse aus der mittlerweile laufenden, entscheidenden Phase-3/4-Studie erwarten BioNTech und Pfizer frühestens im Oktober. Bis dahin bleibt die BioNTech-Aktie ein reines Spekulationsobjekt. Genau wie die von CureVac.

