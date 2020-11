BioNTech Aktie: Die entscheidende Frage!

Nach ihrem kleinen Einbruch am Montag, als die Aktie von BioNTech von ihrem Höchststand bei 77,40 Euro auf bis zu 71,50 Euro zurückgefallen war, haben sich die die Papiere mittlerweile wieder stabilisiert. Seit Tagen pendeln die Anteilsscheine des Mainzer Biotechnologie-Unternehmens, das gemeinsam mit Pfizer an einem Corona-Impfstoff forscht, um die 77 Euro. Am Donnerstag im frühen Handel ging es wieder auf gut 78 Euro hinauf, für einen echten Ausbruch reicht es bei der BioNTech-Aktie derzeit allerdings nicht: Die entscheidende Frage ist weiterhin nicht beantwortet.

BioNTech hat nichts zu vermelden – bislang





Denn seit mehreren Wochen vom BioNTech-Management angekündigt, liegen die ersten Ergebnisse der klinischen Studie zum Impfstoffkandidaten BNT162b2 mit rund 44.000 Teilnehmern noch immer nicht vor. Vor genau einer Woche ließ sich Biontech-Grüner Ugur Sahin mit den Worten zitieren: „Wir werden sicherlich in zwei Wochen schlauer sein“. Er rechne „mit ersten Testdaten Anfang November“, so der 55-jährige im Interview mit dem VRM-Medienhaus am vergangenen Donnerstag. Eine entsprechende Meldung ist bislang aber ausgeblieben.

Am Dienstag die Quartalsergebnisse





Statdessen teilte BioNTech SE am Montag lediglich mit, dass das Unternehmen am kommenden Dienstag, 10. November 2020, die Ergebnisse des dritten Quartals 2020 veröffentlichen wird. BioNTech wird am selben Tag um 14 Uhr zudem eine Telefonkonferenz samt Webcast mit Investment-Analysten anbieten, „um die Quartalsergebnisse sowie ein Unternehmensupdate für das dritte Quartal 2020 zu präsentieren“. Fortschritte im Bereich von Immuntherapien für Krebs, dem Stammgeschäft von BioNTech, werden dabei sicherlich eine Rolle spielen. Doch nicht nur die Anleger, quasi die ganze Welt, wartet im Prinzip nur auf eine Antwort: Was tut sich bei BioNTech und Pfizer bezüglich des Kampfes gegen die Corona-Pandemie.

Von Achim Graf - 5. November 2020

