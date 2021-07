BioNTech: Aktie entfernt sich von Höchstkursen!

Der Impfstoffhersteller (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) konnte noch am 07.06.21 auf ein Allzeithoch klettern, intraday notierte die Aktie hier bei 207,40 Euro.



In der anschließenden Konsolidierungsphase rutschte der Wert bis auf 165,05 Euro ab, ehe erneut eine Aufwärtsbewegung einsetzte, welche die alten Hochs aber nicht mehr erreichen konnte. In den letzten Tagen bröckelt die Notierung nun wieder deutlicher ab, zur Stunde steht BioNTech bei 178,80 Euro. Aus Sicht der Charttechnik sehen wir so aktuell keine Notwendigkeit, neuerliche Longpositionen zu eröffnen. Wir warten hier auf klare Umkehrsignale!

BioNTech Tageschart

