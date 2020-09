BioNTech Aktie: Ein echtes Ausrufezeichen gesetzt!

BioNTech steht vor einer spannenden Woche an der Börse: Die Aktie des Mainzer Biotechnologie-Unternehmens, das gemeinsam mit Pfizer einen Corona-Impfstoff entwickelt, hatte am Mittwoch und Donnerstag geschwächelt, vor dem Wochenende aber ein echtes Ausrufezeichen gesetzt: Um mehr als sechs Prozent verbesserte sich die BioNTech-Aktie bis zum späten Freitagabend am Handelsplatz Stuttgart auf wieder mehr als 57 Euro. Kurz zuvor hatte das Unternehmen einem umstrittenen Experiment eine klare Absage erteilt, was die Anleger offenbar honorierten. Auch in den neuen Woche?

Am vergangenen Mittwoch war bekannt geworden, dass sich ab Januar 2021 hunderte Teilnehmer in einer Quarantäne-Einrichtung in London freiwillig in einer so genannten Human-Challenge-Studie impfen lassen und im Anschluss freiwillig mit COVID-19 infizieren lassen sollen. Laut Medienberichten hatten Wissenschaftler eine solche Vorgehensweise als Möglichkeit genannt, um die Entwicklung eines Impfstoffes zu beschleunigen. Die Vorgehensweise ist umstritten, teilnehmende Unternehmen wurden zudem nicht genannt. Nach AstraZeneca, Sanofi und Moderna hat laut der Agentur Reuters allerdings jetzt auch BioNTech eine Projektteilnahme ausgeschlossen: “BioNTechs Impfstoffkandidat ist nicht Teil dieser Studie”, wird eine Sprecherin der Mainzer Firma zitiert.

BioNTech hatte Mitte des Monats derweil die Unterzeichnung einer Anteilskaufvereinbarung mit der schweizer Novartis AG zur Übernahme der GMP-zertifizierten Produktionsanlage in Marburg bekanntgegeben. Die Anlage soll BioNTechs COVID-19-Impfstoff-Produktionskapazitäten um bis zu 750 Millionen Dosen pro Jahr erweitern. Die Transaktion wird laut Mitteilung voraussichtlich im vierten Quartal 2020 abgeschlossen. Bei BioNtech geht man davon aus, im ersten Halbjahr 2021 mit dem bestehenden Team vor Ort bis zu 250 Millionen Dosen an BNT162b2 produzieren zu können. Noch allerdings stehen die Ergebnisse der derzeit laufenden Phase-3-Studie für eine mögliche Zulassung des Impfstoffes noch aus.

Achim Graf

