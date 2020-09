BioNTech-Aktie: Das dürfte ordentlich auf die Stimmung drücken!

Die Optimisten halten wacker an ihren Anteilen von BioNTech. Zwar dürften auch ihnen nicht die rasanten Kursverluste der vergangenen Tage und Wochen entgangen sein. Viele hoffen aber noch immer auf eine baldige Erholung, welche die Kurse wieder in Rekordterritorium befördert. Selbst einige Analysten blicken immer noch sehr positiv in die weitere Entwicklung. Tatsächlich steht das Papier mit einem Plus von knapp 90 Prozent noch immer alles andere als schlecht da. Die jüngsten Kursentwicklungen lassen auf einen Ausbruch nach oben aber kaum hoffen.

Bereits zu Anfang der laufenden Woche näherte sich die BioNTech-Aktie gefährlich der 50-Euro-Marke, welcher sowohl psychologisch als auch charttechnisch eine wichtige Bedeutung zukommt. Am Mittwoch wurde die Linie schließlich mehrfach unterschritten. Am Donnerstag scheint sich der (kurzfristige) Abwärtstrend noch einmal zu bestätigen. Nachdem es bis zum Abend um knapp drei Prozent in Richtung Süden geht, notieren die Anteile zum Zeitpunkt des Entstehens dieses Artikels bei nur noch 49,20 Euro. Ausbruchsversuche dürften für die Bullen nun immer schwieriger werden. Das bedeutet aber nicht, dass die Käufer chancenlos wären.

Letzten Endes kamen die astronomischen Zugewinne bei der BioNTech-Aktie vor allem aufgrund von Spekulationen zustande. Dass diese jetzt schon ein Ende gefunden haben, ist kaum denkbar. Womöglich ist der eine oder andere Aktionär ungeduldig geworden, nachdem es einige Zeit keine Neuigkeiten zu den Fortschritten bei den Studien rund um einen Corona-Impfstoff gab. Sicher ist aber, dass die Kurse bei guten Neuigkeiten sehr schnell wieder explodieren können. Sich darauf zu verlassen, ist jedoch mit enormen Risiken behaftet. Ob sich ein Investment bei der gegenwärtigen Ausgangslage lohnt, muss also wohl jeder für sich selbst entscheiden.

Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.