BioNTech-Aktie: Zwischen Hoffnung und Verzweiflung!

Noch vor einigen Wochen dachten viele Europäer kaum noch an das Coronavirus. Die Maskenpflicht in Geschäften war zu diesem Zeitpunkt zwar noch lästig. Dank der sehr niedrigen Zahlen an Neuinfektionen machte sich aber das Gefühl breit, als sei die Pandemie mehr oder weniger ausgestanden. Aktuell zeigt sich jedoch, was für ein gigantischer Trugschluss diese Einschätzung war. Aktuell ist Sars-CoV-2 wieder auf dem Vormarsch und die Zahl der bestätigten täglichen Infektionen ist vielerorts höher als je zuvor. Ob dies allein auf gesteigerte Testkapazitäten zurückzuführen ist, sei dahingestellt. Klar ist, dass diese Entwicklung zu neuen Ängsten und Hoffnungen mit Blick in die Zukunft führt.

Der Mainzer Impfstoffentwickler BioNTech ist jetzt mit eine der größten Hoffnungen der Menschen. Nicht nur an der Börse genießt das Unternehmen hohe Aufmerksamkeit. Auch Politiker und ganz normale Bürger hoffen darauf, dass schon bald ein Impfstoff von dem Unternehmen geliefert werden kann. Durch die momentane Situation und die Aussicht auf neuerliche Beschränkungen im Alltag macht sich schon fast Verzweiflung breit. Manch einer träumt von einer baldigen Zulassung, obwohl bisher noch nicht einmal ein Antrag darauf gestellt wurde. Für einige Verwirrung sorgten etwa Aussagen von Gesundheitsminister Jens Spahn, wonach eine Zulassung „bald“ bevorstehe.

BioNTech relativierte die vollmundigen Ankündigungen des Ministers recht schnell wieder. Dennoch setzen nicht wenige Anleger darauf, dass es nicht mehr lange dauern wird bis zum großen Durchbruch. Das bescherte der BioNTech-Aktie am Freitag bereits ein Kursplus von 1,74 Prozent. Es bleibt abzuwarten, wie die Stimmung in der neuen Woche ausfällt. Über das Wochenende warnten zahlreiche Experten davor, sich zu große Hoffnungen auf einen baldigen Beginn der Impfungen zu machen. Das könnte durchaus zu der einen oder anderen Enttäuschung in der neuen Woche sorgen, was letztlich das Potenzial von Korrekturen birgt.





