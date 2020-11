BioNTech Aktie – Zweifel bleiben!

Eines ist und bleibt Gewissheit! Die Welt braucht Impfstoffe gegen das Covid19-Virus! Die Welt wartet auf einen erfolgreichen Start in der Bekämpfung der Pandemie! Und das Mainzer Unternehmen BioNTech ist ganz vorn dabei. Mit eines der ersten Unternehmen weltweit, welches kurz vor der Zulassung des Impfstoffes BNT162b ist! Doch die Anleger haben schon viel Vorschusslorbeeren verteilt. Die BioNTech-Aktie ist ausgesprochen gut gelaufen! Selbst die jüngste “Wasserstands-Meldung” im Fortschritt zur Zulassung hat die Aktie nicht mehr deutlich nach vorn gebracht. Im gestrigen Handel am Mittwoch konnte der Wert um rund 4 Prozent zulegen!

Auch die zunehmende Konkurrenz für BioNTech deckelt die Stimmung für den Wert! So meldeten zuletzt Moderna oder Curevac erfolgreiche Schritte auf dem Weg zur Entwicklung ihrer Impfstoffe. Vor allem die besseren Lagerungs- und Transportmöglichkeiten dieser Impfstoffe im Gegensatz zum BNT162b aufgrund der Anforderungen an die Kühltemperatur der Impfstoffe könnten langfristig den BioNTech-Impfstoff zu einem Auslaufmodell machen! Und die klassischen Impfstoff-Hersteller wie AstraZenaca sind ebenfalls auf einem guten Weg. So werden hier Studiendaten von AstraZenaca noch vor Weihnachten erwartet!

Vom Chartbild hat die BioNTech-Aktie wieder deutlich von ihren jüngsten Tops bei 115 US-Dollar verloren. Der Wert ist nach oben vorerst gedeckelt und Erholungen dürften auf Widerstand, auf Verkaufsneigung treffen. Nach unten hingegen ist der Wert im Bereich der 50-Tage-Linie gut unterstützt. Dieser gleitende Durchschnitt verläuft derzeit bei 82,73 US-Dollar! Zudem verläuft bei rund 75 US-Dollar ein langfristiger Aufwärtstrend. Weitere positive Daten des Unternehmen sollten den Wert stützen und eine Pendelbewegung um das aktuelle Niveau ermöglichen. Fraglich bleibt indes, ob auch eine nochmalige starke Aufwärtsbewegung bei Zulassung nicht von Anleger genutzt werden wird, um Kasse zu machen!

