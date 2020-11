BioNTech Aktie: Wunder!

BioNTech hat vor gut einer Woche die Ergebnisse zum Impfstoff gegen das Corona-Virus vorgestellt. In den nächsten Tagen steht eine sehr große Entscheidung an – und die Börsen gehen darauf kaum ein. Das Wunder, von dem einige Beobachter in Bezug auf den Impfstoff sprechen, kann Realität werden, wenn das Wirkmittel zugelassen wird. Noch laufen die parallelen Prozesse bei der EMA, der EU-Gesundheitsbehörde.

In den USA soll bald ein Notzulassungsverfahren beantragt werden. Die dortige Behörde FDA wird sich dem “Wunsch” des amtierenden und des gewählten Präsidenten nach einer schnellen Bearbeitung nicht entziehen können. In Zahlen ausgedrückt: Bis dato sollen 39.000 Probanden zwei Impfstoffdosen oder jeweils die Salzlösung erhalten haben. Vor gut einer Woche hatte BioNTech in diesen Gruppen insgesamt 94 Erkrankte gemeldet. Bei 164 Erkrankten, so die Vereinbarung mit der FDA, würde diese den Untersuchungsprozess aufnehmen.

Wann wird genehmigt?

Rechnen wir kurz nach: Von 39.000 Menschen, die weltweit an 154 Zentren geimpft oder mit einer Salzlösung als Kontrollgruppe versorgt wurden, können binnen weniger Tage die verbleibenden 70 Menschen “erkranken”. Die Inzidenz (positiv Getestete pro Woche pro 100.000 Einwohnern) liegt derzeit in den meisten Ländern bei weit über 200. Das bedeutet, dass rechnerisch in dieser Kontrollgruppe binnen einer Woche mehr als 80 Menschen erkranken müssten.

Es liegt fast auf der Hand, dass der Zulassungsprozess in wenigen Tagen aufgenommen wird. Der Aktienkurs wird davon profitieren. Denn dann ist BioNTech nur noch sehr kurze Zeit von einer möglichen Genehmigung oder Freigabe entfernt. Der aktuelle Kurs von knapp 80 Euro kann schnell zum eigentlichen Kursziel übergehen. Es sieht so aus, als stünde – unter anderem – BioNTech vor einer Kursexplosion.





