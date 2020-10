BioNTech Aktie: Wird nun die 100-Euro-Marke geknackt?

Liebe Leser,

was es letzte Woche Neues bei BioNTech gab, haben sich unsere Autoren in ihren Analysen einmal genauer angesehen. Die wichtigsten Vorkommnisse haben sie folgendermaßen zusammengefasst:

Der Stand! Bei BioNTech könnte in den nächsten Monaten die Marke von 100 Euro deutlich überwunden werden, sofern der Impfstoff wie geplant kommt. Die Entwicklung! Während Technische Analysten einen starken Trend sehen und der Vorsprung auf den GD200 bei über 30 % liegt, steigen die Kurse in Erwartung des Corona-Impfstoffes weiter an. Wie auch die US-Partner-Firma Pfizer hofft BioNTech auf eine Notfallzulassung für den gemeinsam entwickelten Impfstoff schon im November. Sofern die Wirksamkeitsstudie und die Verträglichkeitsstudie erfolgreich seien, könnte dies machbar sein. Die Stimmung! In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht und es ging meist um positive Themen. Der Ausblick! Nun wird sich zeigen, ob die Hoffnungen in die Impfstoffentwicklung sich auszahlen und wie sich dies dann auf die Kurse auswirken kann.

Wie wird es bei BioNTech nun weitergehen? Wir halten Sie informiert.





