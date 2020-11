BioNTech Aktie: Wie schnell geht es?

Wie schnell geht es nun mit einem Covid-19-Impfstoff? Bekanntlich sind BioNTech und Pfizer Inc. mit ihrem Impfkandidaten („BNT162b2“) in der Phase 3. Die beiden setzen auf die sogenannte mRN A-Technik. Das ist natürlich soweit inzwischen an der Börse allgemein bekannt. Die Frage ist, wie stark dies im Kurs Berücksichtigung finden sollte. Und hier besteht nicht nur im Hinblick auf den möglichen Covid-19-Impfstoff Potenzial – bzw. Unsicherheit -, sondern auch im Hinblick auf weitere Produktkandidaten.

Denn BioNTech hat „basierend auf vier Wirkstoffklassen“ mehrere Eisen im Feuer. Es geht da um mögliche zukünftige Medikamente bei der Behandlung von seltenen Erkrankungen oder auch Krebs und Infektionskrankheiten, wie es auf der BioNTech Internetseite heißt. Im Geschäftsbericht 2019 war von über 20 Produktkandidaten die Rede – davon „10 Produktkandidaten in 11 klinischen Studien“, wie es auf Seite 2 des 2019er Geschäftsberichtes hieß. Wie hoch das in Form der Marktkapitalisierung bewertet werden sollte, das ist die Preisfrage. Im Mittelpunkt des Interesses dürfte derzeit der mögliche Cof-19-Impfstoff stehen. Und da stellt sich die Frage – wie schnell geht es (vorausgesetzt, die Zulassung kommt).

