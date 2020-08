BioNTech-Aktie – Wie geht es weiter?

Die kommenden Monate werden es zeigen! Die Impfstoff-Entwickler bieten sich derzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen um einen erfolgreichen Impfstoff gegen das Covid19-Virus! Und die Aussichten für den Gewinner sind enorm! Doch letztlich dürfte es ziemlich egal sein, wer als erstes einen Impfstoff zulässt. Denn der Markt ist riesig und ein Impfstoff muss auch produziert werden können! Und hier ist BioNTech durchaus vorbereitet! Denn in Kooperation mit dem chinesischen Unternehmen Fosun Pharmaceuticals und auch Pfizer wird hier einiges vorab unternommen! Der favorisierte Impfstoffkanditat BNT162b2 befindet sich in der Phase-III-Studie – über die Hälfte der hier vorgesehenen 30.000 Impfungen sind schon vollzogen!

Interessant ist durchaus, dass BioNTech in China einen Fuß in der Tür hat! So wurde schon im März 2020 die Kooperation mit Fosun besiegelt – immerhin brachte das für BioNTech rund 120 Millionen Euro als Vorabzahlung und 44 Millionen Euro als Beteiligungssumme! 10 Millionen Impfdosen sind als Option an Hongkong und Macau verkauft worden. Der riesige chinesische Markt mit über 1,4 Milliarden Menschen als potenzielle Empfänger eines Impfstoffs ist da im Vergleich zu Europa oder Deutschland ganz klar interessant!

