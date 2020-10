BioNTech-Aktie – Weit vor allen anderen!

Die 90 US-Dollar-Marke konnte die BioNTech-Aktie in den letzten Handelstagen testen! Die starke Aufwärtsbewegung seit Ende September verliert jedoch an Schwung! Denn scheinbar fehlt es den Anlegern nun an neuen Impulsen! Die jüngsten Pressemitteilungen von BioNTech und Pfizer scheinen eingepreist zu sein. Immerhin ist BioNTech bei der Entwicklung und dem Zulassungsprozedere doch weit vor vielen anderen Konkurrenten in Hinblick auf einen Impfstoff gegen das Covid19-Virus!

Wenig beeindruckte die Anleger auch die jüngste Meldung! So ordert Neuseeland 1,5 Millionen Impfstoffdosen von BioNTech und Pfizer! Der experimentelle Impfstoff von BioNTech soll schon im ersten Quartal 2021 für Neuseeland zur Verfügung stehen. Die insgesamt 5 Millionen Einwohner Neuseelands sollen möglichst alle geimpft werden – hierfür werden dann auch andere Impfstoffe herangezogen. Denn der Impfstoff von BioNTech wird zweimal verabreicht – so reichen die 1,5 Millionen Impfstoffdosen für rund 750.000 Neuseeländer.

Ebenso wenig reagierte der Aktienkurs von BioNTech aufgrund der Meldung vom 09. Oktober. So initiieren Pfizer und BioNTech eine fortlaufende Einreichung bei Health Canada für ihren favorisierten Impfstoffkandidaten BNT162b2. Damit könnte kurzfristig die Luft nach oben dünner werden! Die Anleger warten nun auf überzeugende Daten und eine Zulassung!

Auch leichte Gewinnmitnahmen wären daher in den kommenden Handelstagen einzuplanen. Die Schwungkraft, das Momentum der Aufwärtsbewegung hat nachgelassen. Die Geduld der Anleger könnte daher ein wenig leiden und kurzfristige Trader ihre Gewinne mitnehmen lassen! Charttechnisch ist die Aufwärtsbewegung jedoch intakt und erst ein Fall unter die 50-Tage-Linie wäre negativ. Diese notiert aktuell bei 70 US-Dollar. Bis dahin wären Rücksetzer eher auf Kaufsignale zu beobachten!





