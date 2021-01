BioNTech Aktie – Was ist denn hier los?!

Die Anleger suchen das Weite! Die BioNTech-Aktie seit dem sehr guten Verlauf im Jahr 2020 bis in den Dezember hinein nun mit einer Phase der Schwäche. Seit dem Test der runden Marke von 100 Euro ist der Wert rund 30 Prozent gefallen. Die guten Aussichten für den Wert scheinen verflogen.

Dabei ist das Unternehmen gut aufgestellt. Das wichtigste Produkt, der Impfstoff gegen das Corona-Virus, wird BioNTech und Pfizer aus den Händen gerissen. Die Produktion kann weiter aufgestockt werden. Doch der Aktienkurs sinkt seit Mitte Dezember.

Ein Grund für die Verkaufslaune bei den Anlegern ist sicherlich der Erfolg der Konkurrenz-Unternehmen. So konnte der US-Impfstoffhersteller Moderna als auch AstraZeneca Erfolge in der Zulassung verbuchen. Doch der Markt ist groß genug für mehrere Impfstoffhersteller.

Zudem ist die Corona-Pandemie ja noch nicht ausgestanden. Allein die Fallzahlen in den USA sind weiterhin deutlich steigend. Eher freundlich bis positiv sehen daher auch die Bank-Analysten den BioNTech-Wert.

So schätzten die Bank-Analysen für die BioNTech-Aktie ein Kursziel im Bereich 120 bis 125 US-Dollar. In Anbetracht eines aktuellen Kurses bei knapp über 80 US-Dollar ergibt sich so deutliches Erholungspotenzial.

Doch auch die immer wieder auftretenden Nebenwirkungen des neuen Impfstoffs von BioNTech dürften die Kauflaufe bei den Anleger deckeln. Dabei sind die jüngsten allergischen Reaktionen auf den Impfstoff als auch andere Nebenwirkungen bezogen auf die Masse der Impfungen eher als normal einzustufen.

Entsprechende Nebenwirkungen treten auch bei anderen klassischen Impfstoffen auf. In Mexiko trat nun jedoch eine ernsthafte Nebenwirklung, eine “Enzephalomyelitis” auf. Die geimpfte Medizinerin musste auf die Intensivstation. Das könnte die Stimmung für die BioNTech-Aktie kurzfristig ebenso deckeln.





