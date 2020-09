BioNTech-Aktie: Was für eine Zitterpartie!

Die Forschungen an einem Corona-Impfstoff sind an der Börse noch immer ein brandaktuelles Thema. Das führt dazu, dass unter anderem die Aktie des Mainzer Impfstoffentwicklers BioNTech bei den Aktionären sehr gefragt ist. Im Sommer machte sich noch die blanke Euphorie breit mit Aussicht auf kommende Milliardenumsätze, welche alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen könnten. Für den Moment ist die Kursparty aber erst einmal vorbei und die BioNTech-Aktie fiel seit Juli um etwa ein Drittel in Richtung Süden. Dabei könnte das Unternehmen kurz vor dem Durchbruch stehen.

Im besten Fall dauert es nur noch wenige Wochen, bis BioNTech seinen Impfstoff im großen Stil ausliefern kann. Dafür braucht es prinzipiell nur noch drei wichtige Schritte. Zum einen braucht es natürlich die Zustimmung der Behörden. Außerdem muss für eine breite Verfügbarkeit gesorgt werden. Dazu unternahmen die Mainzer bereits erste Schritte und legten sich neue Produktionsanlagen zu. Schließlich braucht es noch ein Konzept zur Verteilung des Impfstoffs. Darüber gibt es noch so manche Streitereien, eine mangelnde Nachfrage müssen die Anleger aber in keinem Fall fürchten.

An der Börse scheinen sich hohe Erwartungen und Zweifel im Moment mehr oder weniger die Waage zu halten. Das führt dazu, dass der Kurs der BioNTech-Aktie mehr oder weniger auf der Stelle stehen bleibt. Am Montag waren bis zum Nachmittag nur geringfügige Veränderungen festzustellen, wenngleich sich eine ganz leichte negative Tendenz herausbildete. Wie immer bei spekulativen Aktien kann sich hier aber quasi über Nacht alles ändern. Nur eine Neuigkeit hat das Potenzial, die Karten vollkommen neu zu mischen und entweder für eine neuerliche Kursexplosion oder die nächste Talfahrt zu sorgen. Leider lässt sich unmöglich vorhersagen, was wir als nächstes von Seiten BioNTech zu hören bekommen.

