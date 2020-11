BioNTech-Aktie: Das Warten geht weiter!

Rund um BioNTech ist es in den vergangenen Tagen sehr ruhig geworden. Neue Meldungen von Unternehmensseite gab es nicht. Dennoch gehört das Papier nach wie vor zu den gefragtesten Werten an der Börse. Die Aussicht auf eine Zulassung für einen Corona-Impfstoff noch in diesem Jahr lässt die Herzen der Börsianer höher schlagen. Ob es dazu kommen wird, steht noch immer in den Sternen. Schon in den nächsten Tagen werden aber neue Ergebnisse aus den laufenden Phase-III-Studien erwartet, die darauf wichtige Hinweise liefern könnten. Derzeit scheint sich bei der BioNTech-Aktie dabei wieder Optimismus breitzumachen.

Auf Aufholjagd





Am Donnerstag konnte die BioNTech-Aktie sich um ansehnliche 2,24 Prozent verbessern. Profitieren konnte der Titel von einem allgemein freundlichen Marktumfeld. Die US-Wahlen waren am Abend zwar noch nicht entschieden, es sah aber immer mehr nach einem Sieg für den Herausforderer Joe Biden aus. Das führte zu regelrechter Euphorie an den Märkten und dem seltenen Anblick, dass ein Börsentag so gut wie keine Verlierer kannte. Dieser Effekt strahlte auch auf BioNTech ab und beschleunigte damit die Erholung, welche schon Ende Oktober in Gang gesetzt werden konnte. Fundamental hat sich bei der Aktie allerdings nichts verändert.

Ein riskantes Spiel





Wer in die BioNTech-Aktie investiert schließt derzeit mehr oder weniger eine Wette ab. Für die Zukunft gibt es genau zwei Optionen und wenig Spielraum für Grautöne. Entweder der Corona-Impfstoff erhält eine Zulassung und wird zum Erfolg. In diesem Fall würden wohl sowohl Umsätze als auch Aktienkurse explodieren. Auf der anderen Seite wartet das Risiko eines Fehlschlags, was die Aktie ins Bodenlose befördern könnte. Ob die Aussicht auf eine Vervielfachung der Kurse es wert ist, das enorme Risiko einzugehen, kann nur jeder für sich selbst entscheiden. Generell ist es aber niemandem zu verdenken, wenn für den Moment der Verbleib auf der Seitenlinie bevorzugt wird.

Von Andreas Göttling-Daxenbichler - 6. November 2020

