BioNTech-Aktie: Das Warten geht weiter!

Nicht nur die Anleger setzen derzeit große Hoffnungen in den Pharma-Konzern BioNTech. Das Unternehmen arbeitet seit Monaten sehr öffentlichkeitswirksam an einem Impfstoff gegen das Coronavirus Sars-CoV-2. Jede noch so kleine Meldung reicht aus, um die Märkte regelrecht auf den Kopf zu stellen. Insgesamt hat Corona dem Aktienkurs sehr auf die Sprünge geholfen, obwohl die Kurse zuletzt eine recht deutliche Korrektur verkraften mussten. Noch immer gibt es aber viele offene Fragen und es ist noch lange nicht sicher, ob die Aktie sich dauerhaft auf ihrem aktuellen Niveau halten kann.

Vor einigen Tagen noch ließ BioNTech verlauten, die aktuell laufenden Studien deutlich auszuweiten und machte Hoffnung auf einen möglichen Zulassungstermin noch im Oktober oder November diesen Jahres. Seither ist es wieder etwas ruhiger geworden. Das macht sich bei der Aktie bemerkbar, die aktuell kaum vom Fleck kommt. Am Dienstag konnten die Kurse sich zwar verbessern. Das Plus füllt mit gerade einmal 0,14 Prozent aber kaum weiter ins Gewicht. Es ist davon auszugehen, dass die Charttechnik hier weiterhin in den Hintergrund rückt und die Nachrichtenlage die weiteren Kursbewegungen dominieren wird.

Sollte BioNTech Erfolg haben und als erstes einen funktionierenden Impfstoff auf die Märkte loslassen, dürfte die Aktie kein Halten mehr kennen. Es winken Milliardenumsätze über einen längeren Zeitraum, was bei den Anlegern für blanke Euphorie sorgen dürfte. Im Erfolgsfall wären neuerliche Kursrekorde wohl nur noch reine Formsache. Dem gegenüber steht die Möglichkeit des Scheiterns. Die laufenden Studien könnten auch auf der Zielgeraden noch ins Wasser fallen, was unweigerlich zu einem Crash an der Börse führen würde. Unter dem Strich erwartet Anleger bei der BioNTech-Aktie also ein klassisches High-Risk-High-Reward-Szenario.

from

Finanztrends by Christina Rothstein

