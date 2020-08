BioNTech-Aktie - Warnsignal ja, Verkaufssignal nein! Zahlen Mitte August!

So richtig kommen die BioNTech-Aktien nicht in Fahrt! Trotz der jüngsten positiven Meldungen, so der Order von 120 Millionen Impfstoffdosen aus Japan. Derzeit bringt das die Anleger nicht mehr aus der Ruhe! Scheinbar alles eingepreist im Kurs. Auch die Anhebung des Kursziels von Berenberg für die Aktien des Biotech-Unternehmens von 40 auf 98$ fand keinen Niederschlag im Aktienkurs. Dieses Marktverhalten kann durchaus als ein Warnsignal interpretiert werden. Scheinbar fehlen derzeit einfach neue Käufer! Auch weitere leichte Gewinnmitnahmen wären so einzukalkulieren.

Doch der Aufwärtstrend ist intakt und der Kurs verläuft auch weiterhin über der 50-Tage-Linie. Erst ein Fall unter dieses Niveau wäre ein Verkaufssignal aus Sicht der Chartanalyse. Zudem ist die gegenwärtige Konsolidierung durchaus gesund. So werden die überkauften Chartstrukturen in den Standard-Indikatoren weiter abgebaut.

Die Konsolidierung könnte sich nun bis zur Vorlage der neusten Zahlen aus dem Hause BioNTech fortsetzen. Denn die Anleger wollen wissen, wie es mit der Impfstoffentwicklung weiter voran geht, wie die Liquiditätssituation ist und welche möglichen anderen Produkte noch in der Pipeline des Unternehmens vorliegen.

Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.

Dieses Unternehmen steckt dahinter …

Disclaimer

Die auf finanztrends.info angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information. Die hier angebotenen Beiträge stellen zu keinem Zeitpunkt eine Kauf- beziehungsweise Verkaufsempfehlung dar. Sie sind nicht als Zusicherung von Kursentwicklungen der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren ist risikoreich und birgt Risiken, die den Totalverlust des eingesetzten Kapitals bewirken können. Die auf finanztrends.info veröffentlichen Informationen ersetzen keine, auf individuelle Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Es wird keinerlei Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden übernommen. Finanztrends.info hat auf die veröffentlichten Inhalte keinen Einfluss und vor Veröffentlichung sämtlicher Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen o.ä. Demzufolge kann bezüglich der Inhalte der Beiträge nicht von Anlageinteressen von finanztrendsw.info und/ oder seinen Mitarbeitern oder Organen zu sprechen sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen usw. gehören nicht der Redaktion von finanztrends.info an. Ihre Meinungen spiegeln nicht die Meinungen und Auffassungen von finanztrends.info und deren Mitarbeitern wider. (Ausführlicher Disclaimer)