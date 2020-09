BioNTech-Aktie – Vorbereitungen laufen auf Hochtouren!

Das Rennen um einen Covid19-Impfstoff läuft weiter! Ganz vorn dabei das Biotech-Unternehmen BioNTech! In Kooperation mit dem US-Pharmariesen Pfizer. Die Hoffnung besteht, dass schon im Oktober eine Zulassung des favorisierten Impfstoffkandidaten BNT162b2 erfolgen kann. Sowohl die hohe Anzahl von derzeit geimpften Personen innerhalb der laufenden Studie als auch Versuche mit Rhesusaffen, die erfolgversprechende Daten mit sich brachten, lässt an der vom Unternehmen verbreiteten Zuversicht kaum Zweifel aufkommen!

Und ganz wichtig: Der Impfstoff muss natürlich nicht nur entwickelt und zugelassen werden – sondern auch in ausreichendem Maße produziert werden. Der Absatz selbst dürfte absolut kein Problem darstellen. Sowohl die EU als auch andere Länder haben schon geordert – unter der Option der Zulassung. Zum Zweck der Vorbereitung der Produktion hat BioNTech nun eine Vereinbarung mit dem bayerischen Unternehmen Dermapharm geschlossen. Der Arzneimittelhersteller stellt BioNTech Produktionskapazitäten zur Verfügung – inclusive Abfüllung und Verpackung! So soll das Ziel von BioNTech und Pfizer erreicht werden, noch in 2020 bis zu 100 Millionen Dosen und in 2021 circa 1,3 Milliarden Dosen des Impfstoffs zu verkaufen!

from

Finanztrends by Stefan Salomon

