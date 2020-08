BioNTech Aktie: Völlig neben der Spur!

93,99 Euro – so lautete der Kurs der Aktie von BioNTech noch am 23. Juli. Es ist keine drei Wochen her und scheint doch wie aus einer anderen Zeit. Denn seitdem kennen die Papiere des Mainzer Unternehmens, das gemeinsam mit Pfizer und Fosun an einem Impfstoff gegen das Coronavirus forscht, tendenziell nur noch den Weg nach unten. Am heutigen Dienstag steht nun bei BioNTech der Bericht über die Ergebnisse des zweiten Quartals 2020 auf dem Plan. Doch die Aktie zeigt sich bereits im Vorfeld völlig neben der Spur.

Am Montagnachmittag nämlich brach die BioNTech-Aktie innerhalb von weniger als einer Stunde von zuvor mehr als 67 auf fast 60 Euro ein. Zwar fingen sich die Papiere wieder etwas, gingen letztlich bei genau 63 Euro aus dem Handel in Frankfurt. Dennoch hat BioNTech seit dem jüngsten Höchststand 50 Prozent an Börsenwert eingebüßt. Rational zu erklären ist das Desaster allerdings nicht. Zuletzt häuften sich die guten Nachrichten um das Mainzer Unternehmen: So hat – nach den weit fortgeschrittenen Studien in Deutschland und den USA – in der vergangenen Woche nun auch die erste klinische Studie zum mRNA-basierten COVID-19-Impfstoffkandidaten in China begonnen. Zudem ist das Interesse an dem Mittel groß: Nach Großbritannien, Japan und den USA wird nun auch Kanada eine nicht genannte Menge an Impfstoff-Dosen abnehmen.

Sicherlich: Die Abnahmeverträge mit Pfizer Kanada und BioNTech SE stehen unter dem Vorbehalt „des klinischen Erfolgs und der Zulassung durch das kanadische Gesundheitsministerium“, wie das Unternehmen am vergangenen Mittwoch mitteilte. Dies jedoch ist eine Selbstverständlichkeit. Niemand kann schließlich wissen, ob die Partner letztlich erfolgreich sein werden. Dies werden die Studien zeigen – der heutige Quartalsbericht wird darauf keine Anworten liefern können. Erst nach Abschluss der Studien gibt es für Anleger also ernsthaft Grund für Euphorie – oder für Entsetzen. BioNTech jedenfalls strebt nach eigener Aussage an, „bereits im Oktober 2020 das Zulassungsverfahren zu beantragen sowie weltweit bis zu 100 Millionen Impfstoffdosen bis Ende 2020 und rund 1,3 Milliarden Impfstoffdosen bis Ende 2021 bereitzustellen“. Das ist der Plan – mehr aber auch nicht.





