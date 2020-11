BioNTech-Aktie: USA im Vorteil?

Dass ein Impfstoff gegen das Corona-Virus auf den Markt kommt, ist nun sicher. In den USA wurde der Antrag auf Notfallzulassung gestellt und damit könnten bereits im Dezember die ersten Dosen an die Verbraucher ausgegeben werden. BioNTech ist das erste Unternehmen, das damit einen fertigen Impfstoff an den Mann bringen kann. Moderna hat einen ähnlich effizienten Wirkstoff getestet und dürfte nun auch alles daransetzen, diesen auf den Markt zu bringen.

Jedes Land will sich natürlich jetzt schnell mit dem Impfstoff versorgen, damit die Wirtschaft weniger leidet. Viele Länder befinden sich aktuell im Lockdown. Auch in Deutschland sind Betriebe der Gastronomie, der Reisewirtschaft und der Veranstaltungsbranche komplett geschlossen, die womöglich bei einem flächendeckenden Impfstoff wiedereröffnen könnten.

Es ist zu erwarten, dass die Zulassung für die USA aufgrund unterschiedlicher Prüfungsvorgaben bei den zuständigen Behörden etwas früher kommt. Deshalb wird die USA vermutlich als erster Markt mit dem fertigen Impfstoff von BioNTech und Pfizer versorgt werden. Bis Dezember dürfte sich also in Deutschland deshalb nichts ändern. Inzwischen hat auch AstraZeneca einen Wirkstoff fertig entwickelt, der aber “nur” eine Wirksamkeit von rund 70 % aufweist.





