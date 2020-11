BioNTech Aktie: Tag der Entscheidung?

Seit mehreren Wochen schon warten Anleger auf Neuigkeiten aus dem Hause BioNTech: Wann liegen die ersten Ergebnisse aus der klinischen Phase-2/3-Studie zum Impfstoffkandidaten BNT162b2 vor? Vielen Beobachtern gilt der Corona-Impfstoff, den das Mainzer Unternehmen gemeinsam mit Pfizer entwickelt, als eine der aussichtsreichsten für eine schnelle Zulassung. Doch BioNTech hielt sich auch bis zum Wochenende weiter bedeckt. Wird nun der Dienstag zum Tag der Entscheidung?

Denn wie BioNTech in der Vowoche ankündigte, wird das Unternehmen am 10. November die Ergebnisse zum dritten Quartal 2020 veröffentlichen. Man werde außerdem um 14 Uhr eine Telefonkonferenz samt Webcast mit Investment-Analysten anbieten, „um die Quartalsergebnisse sowie ein Unternehmensupdate für das dritte Quartal 2020 zu präsentieren und lädt Investoren und die allgemeine Öffentlichkeit ein, daran teilzunehmen“, wie es hieß. Auch wenn BioNTech den COVID-19-Impfstoff nicht explizit erwähnt, wird das Thema zweifellos eine zentrale Rolle spielen. Der BNT162b2 wird derzeit in einer globalen Phase-2/3-Studie untersucht. Die Studie umfasst laut BioNTech weltweit mehr als 120 Studienzentren, unter anderem in den USA, Brasilien, Südafrika und Argentinien. Bis Anfang Oktober hatte die Studie etwa 37.000 Teilnehmer aufgenommen, von denen damals bereits mehr als 28.000 ihre zweite Impfung erhalten hatten.

Doch die ersten Ergebnisse aus der Studie lassen weiter auf sich warten. Biontech-Gründer Ugur Sahin hatte in einem Interview am Donnerstag vorvergangener Woche angekündigt, man werde „sicherlich in zwei Wochen schlauer sein“. Der Dienstag fiele also noch in diese Zeitspanne. Ob es dann die sehnlichst erwarteten Neuigkeiten gibt? Noch verharrt die BioNTech-Aktie auf hohem Niveau, gab am Freitag im Xetra-Handel ein Prozent auf 76,72 Euro ab. In den Tagen zuvor allerdings waren die Papiere deutlich im Wert gestiegen.

Achim Graf

