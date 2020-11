BioNTech Aktie: Starkes Signal für die Börse!

Euphorie hat einen Namen: BioNTech Aktie. Seit Wochen beflügelt die Aussicht auf einen baldigen Corona-Impfstoff aus dem Hause BioNTech nebst Partner-Firma Pfizer demnach die Anleger-Fantasien. Das gilt dann in gewisser Weise auch für die Wertpapiere der Unternehmen Moderna und Curevac. Die Hoffnung auf eine schon in Kürze bevorstehende Zulassung der Corona-Impfstoff pusht Aktien wie die BioNTech Aktie. An der Börse hat sie derzeit einen sensationellen Lauf.

Nun kann man natürlich fragen, wie es mit den Corona-Impfstoffen von BioNTech und Co denn weitergehen soll. Schließlich ist es von der Zulassung bis zur flächendeckenden Impfung noch ein steiniger Weg. Darauf hat ein Bericht des Finanzportals „onvista.de“ hingewiesen. Interessant für Börsianer ist jedoch auch ein Blick auf die Gesamtsituation an den Aktien-Märkten. Laut eines Berichts auf dem Portal „finanzen.net“ lässt sich wohl von einer Art Renaissance der Value-Aktien sprechen. Demnach könne es gut sein, dass diese Wertpapiere wieder eine wichtige Rolle an der Börse spielen werden. Die Frage ist, ob BioNTech es gelingt, mit dem Corona-Impfstoff einen Blockbuster zu schaffen und in die Riege dieser Unternehmen aufzusteigen. Möglicherweise ist dann der Höhenflug der BioNTech-Aktie erst der Beginn einer erfolgreichen Entwicklung.





