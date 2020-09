BioNTech-Aktie: Die Spannung steigt!

Nachdem es zuletzt wieder eher ruhig um die BioNTech-Aktie geworden war, reagierten nicht wenige Anleger auf das Ausbleiben von Neuigkeiten rund um die Entwicklung eines Corona-Impfstoffes mit fallenden Kursen. In der Folge geriet der scheinbar endlose Aufstieg des Papiers mehr und mehr in die Bredouile. Zum Wochenende gab es nun zwar wieder die eine oder andere Meldung rund um den Biotech-Konzern aus Mainz. Die Aktionäre ließen sich dadurch aber nicht beruhigen. Im Gegenteil, die neue Woche startet mit einem kleinen Schock für die Aktie.

Im frühen Handel am Montag konnte die BioNTech-Aktie noch zulegen und sich bis zum frühen Nachmittag um etwa ein Prozent verbessern. Die gute Laune hielt aber leider nicht lange an. Bis zum Handel am Abend blickten die Aktionäre auf heftige Verluste. Um mehr als drei Prozent ging es abwärts, wodurch die Kurse bis auf 53,76 Euro zurückfielen. Es ist nicht ganz klar, was genau für die miese Stimmung an den Märkten sorgt. Nicht unwahrscheinlich ist jedoch, dass es manch einem derzeit einfach nicht schnell genug geht.

BioNTech machte die Anleger jüngst heiß auf eine baldige Zulassung des Corona-Impfstoffs. Im besten Fall könnte eine solche schon im Oktober oder November beantragt werden. Gleichzeitig bringt sich das Unternehmen mit dem Kauf neuer Produktionsstätten in Stellung, um im Erfolgsfall in kurzer Zeit massenweise Impfdosen produzieren und liefern zu können. Das klingt alles gut und schön, doch letztlich gibt es keine Garantie für den Erfolg und die Konkurrenz schläft nicht. Ein Investment in die BioNTech-Aktie gleicht dadurch zu weiten Teilen einem Glücksspiel und immer mehr Anleger scheinen die enormen Risiken zu scheuen. Schon eine positive Nachricht kann das aber freilich schnell wieder ändern. Langweilig wird es also nicht.





