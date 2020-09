BioNTech-Aktie: So schnell kann es gehen!

Noch vor etwa einem Jahr war der Name BioNTech den wenigsten an der Börse ein Begriff. Das Unternehmen dümpelte so vor sich hin, ohne je für nennenswerte Aufmerksamkeit zu sorgen. Seit der Corona-Pandemie hat sich das schlagartig geändert. Schon früh begann der Mainzer Konzern mit der Entwicklung eines Impfstoffes und freut sich heute über einen ansehnlichen Vorsprung im Vergleich zu den meisten Konkurrenten. Die Aussicht auf Milliardenumsätze trieb auch die Fantasie der Anleger an, welche die BioNTech-Aktie in bisher ungeahnte Höhen beförderten. Das hat auf die Leute in der Chefetage nachhaltigen Einfluss.

Zum Wochenende war in der „Welt am Sonntag“ eine Liste der reichsten Deutschen zu finden. Auf Platz 93 gab es dabei einen Neueinstieg. Durch die enormen Kursgewinne bei der BioNTech-Aktie gehört das Mediziner-Ehepaar Ugur Sahin und Özlem Türeci plötzlich zu den reichsten Menschen im Land. Innerhalb eines Jahres ist das Vermögen der BioNTech-Chefs von 650 Millionen Euro auf satte 2,4 Milliarden Euro angewachsen. Schon vor Corona waren die Mediziner sehr erfolgreich. Dass sie es in so kurzer Zeit zu Milliardären schaffen, hätten sie sich aber wohl nicht träumen lassen.

Es muss sich allerdings erst noch zeigen, ob dieser Höhenflug auch von Dauer sein wird. In jüngster Vergangenheit hatte die BioNTech-Aktie mit heftigen Verlusten zu kämpfen, was das Vermögen der Gründer sehr schnell wieder reduziert. Die schlechte Stimmung unter den Anlegern setzte sich am Donnerstag mit Verlusten von rund fünf Prozent bis zum Handel am Abend fort. Was genau die Anleger zu den massenhaften Verkäufen antreibt, darüber lässt sich höchstens spekulieren. Möglich ist, dass es schlicht die Ungeduld ist, da schon seit einiger Zeit keine Neuigkeiten mehr zu den laufenden Studien rund um den Corona-Impfstoff zu hören waren.

from

Finanztrends by Christina Rothstein

