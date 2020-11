BioNTech-Aktie: So etwas gab es noch nie!

Die Entwicklung an einem Corona-Impfstoff machte BioNTech nicht nur über Nacht weltbekannt. Auch der Aktienkurs konnte von diesem Projekt enorm profitieren und in zuvor ungeahnte Höhen klettern. Zwar hat sich die Situation an den Börsen mittlerweile wieder etwas beruhigt. Dennoch notieren die Anteile von BioNTech weiterhin auf einem Niveau, von dem noch im letzten Jahr niemand zu träumen gewagt hätte. Aktuell setzt das Unternehmen alles auf eine Karte, was auch für die Anleger mit einem hohen Risiko verbunden ist. Erfolg oder Misserfolg beim Impfstoff werden sehr wahrscheinlich über die gesamte Zukunft des Biotech-Konzerns entscheiden.

Es geht in die nächste Runde

Innerhalb der nächsten Tage werden wichtige neue Daten aus den laufenden Phase-III-Studien erwartet. Sollten diese positiv ausfallen, stünde einer Notfallzulassung nach Unternehmensaussagen prinzipiell nichts mehr im Wege. Im besten Fall wird der Wirkstoff noch in diesem Jahr von den Behörden durchgewunken. Das wäre aber nicht das Ende, sondern erst der Anfang des Großprojekts. Der Impfstoff muss dann noch in unvorstellbaren Mengen produziert und verteilt werden. Damit hat BioNTech schon jetzt begonnen – und geht auch damit nicht zu unterschätzende Risiken ein. Einer solchen Herausforderung stand weder das Unternehmen noch die Menschheit je zuvor gegenüber.

Wenn das mal gutgeht

Schon vor der Zulassung läuft die Produktion bei BioNTech auf Hochtouren, um möglichst schnell so viele Menschen wie möglich versorgen zu können. Sollten die nächsten Daten enttäuschen und es zu keiner Zulassung kommen, müsste der gesamte Bestand vernichtet werden. Zwar wird das Ganze von Seiten der Politik subventioniert. Dennoch dürften die Auswirkungen verheerend sein und die Aktionäre dürften ebenfalls nicht erfreut sein. Es ist daher nur zu hoffen, dass bei der weiteren Entwicklung und Produktion möglichst alles glatt läuft. Eine Garantie dafür gibt es jedoch nicht und aktuell scheint sich bei den Anlegern die Euphorie in Grenzen zu halten. Am Dienstag bewegte sich die BioNTech-Aktie kaum von der Stelle.





