BioNTech Aktie: Sensation!

Immer spannender wird nun das Rennen um und für die Aktie von BioNTech. In diesen Tagen sollte der Wert nun die Zulassung von der EU erhalten – für den Impfstoff gegen das Corona-Virus. Zumindest hatte der Konzern dies immer wieder angekündigt. Tatsächlich aber ist bis dato offenbar noch nicht einmal die Studienphase III selbst beendet. Dennoch: Die Sensation ist zum Greifen nahe!

BioNTech: Noch wenige Tage

Dabei ist es nur noch ein kleiner Sprung bis zur Zulassung innerhalb der EU, wenn die Zeichen nicht täuschen. Denn immerhin testet BioNTech seit über drei Monaten. Anders als bei Konkurrenz-Unternehmen ist noch immer kein Problem mit dem Impfstoff aufgetaucht. Zumindest musste BioNTech nichts derartiges beschreiben.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei BioNTech?

Insofern ist die Aktie aus Sicht von Investoren und Analysten ein Hoffnungswert – wenn der Impfstoff kommt, leitet sich schon aus dem ersten Auftrag mit den USA ein Gesamtumsatz in Höhe von über 2 Milliarden Dollar ab.

Auch in den USA beginnt offenbar Mitte November bereits das Zulassungsverfahren bei der FDA, der US-Gesundheitsbehörde. Dies erhöht die Chancen darauf, dass es schon sehr schnell zu dem genannten Umsatz kommen kann. In den kommenden Wochen, vielleicht schon in wenigen Tagen fällt eine Entscheidung.

Von Frank Holbaum - 4. November 2020

Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.